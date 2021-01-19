Haberler Gündem Haberleri Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 19 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri

Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 19 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:26 Son Güncelleme: 19.1.2021 20:38 ABONE OL

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte son olarak açıklanan 19 Ocak koronavirüs tablosu 19 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:6.818

HASTA SAYISI: 761

VEFAT SAYISI: 167

İYİLEŞEN SAYISI:7.218 DÜNKÜ VERİLER