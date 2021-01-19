Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 19 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte son olarak açıklanan 19 Ocak koronavirüs tablosu
19 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
VAKA SAYISI:6.818
HASTA SAYISI: 761
VEFAT SAYISI: 167
İYİLEŞEN SAYISI:7.218
DÜNKÜ VERİLER
18 Ocak
VAKA SAYISI:5.862
HASTA SAYISI: 749
VEFAT SAYISI: 164
İYİLEŞEN SAYISI:7.905
17 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ