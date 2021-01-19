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Başkanı Saraç'tan doçentlik için aranan yabancı dil puanıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre; doçentlik için aranan yabancı dil puanının artırılması konusunda anket yapacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. , Twitter'dan detayları aktardı...

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 11:26 ABONE OL
YÖK Başkanı Saraç'tan doçentlik için aranan yabancı dil puanıyla ilgili flaş açıklama

Yükseköğretim Kurulu, doçentlik müracaatında aranan yabancı dil puanının artırılmasına yönelik talepleri değerlendirmek için düzenleyeceği anketle öğretim elemanlarının görüşlerini alacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kurul'a doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler geldiğini belirtti.

Doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesinin önerildiğini, YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu "kalite" eksenli çalışmaların sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğunun ifade edildiğini bildiren Saraç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya karar verdik ve söz konusu anketi bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik. Yeni YÖK olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketlerle öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız."

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YÖK Başkanı Saraç'tan doçentlik için aranan yabancı dil puanıyla ilgili flaş açıklama
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