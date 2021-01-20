AK Parti Yalova’da mevcut başkan güven tazeledi

Ak Parti'de il kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Yalova AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı il kongresine davet edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklenen Canikli, Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yenilgiyi kabul ederek görüşme talep ettiğini söyledi. Canikli, "Macron, Türkiye'ye Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak çok olumsuz açıklamalar yaptı, tavır aldı. Hatta ağır diyebileceğimiz ifadeler kullandı Türkiye hakkında Cumhurbaşkanımız hakkında. Özellikle Türkiye'nin menfaatini ilgilendiren önemli dış politika unsurlarında Türkiye'nin karşısında durdu, Türkiye'nin karşısında olanları destekledi. Yani hem Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde hep Türkiye'nin karşısında çok sert bir politika uyguladı. Cumhurbaşkanımızın aleyhine de çok ağır laflar etti Macron. Ama bir kaç gün önce bir mektup gönderdi Cumhurbaşkanımıza. Bütün o söylediklerini bir kenara bırakarak, son derece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkında övücü cümlelerle Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini ve randevu talep ettiğini ifade eden bir mektup yazdı Cumhurbaşkanımıza. Bu nedir biliyor musunuz? Gençler bakın bu nedir biliyor musunuz? bu Macron'un bükemediği bileği, Cumhurbaşkanımızın bileğini, bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor" dedi.

'KILIÇDAROĞLU KÖŞEYE SIKIŞTI'

Ana muhalefet partisi lideri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Sayın Kılıçdaroğlu'na bir görev verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına getirildiğinde bir görev verildi. Senin görevin bizim baş edemediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu kadroyu devre dışı bırakacaksın. Görevden indireceksin bir şekilde. Bizde sana CHP Genel Başkanlığını veriyoruz dediler. Evet anlaşmanın ilkeleri bunlar. Aradan 10 yıl geçti ama Kılıçdaroğlu kendisinden bekleneni yapamadı. Çok uğraştı, her şeyi yaptı. Bu ülkeyi terörize etmek için terör örgütleriyle birlikte yan yana durdu, onları destekledi bütün terör örgütlerini. PKK'yı, DHKP-C'yi, FETÖ'yü hepsini destekledi. Yeter ki Türkiye'nin barışını, istikrarını ortadan kaldırmak için, başaramadı. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu sıkıştı, onu göreve getirenler diyor ki; bak 10 yıl oldu bize verdiğin sözü yerine getiremedin, zamanın daraldı. Bak biz sana ne kasetler çektik, ne kasetlerle seni Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı yaptık. Deniz Baykal gibi güçlü bir lideri bu partinin başından aldık, seni getirdik. Ne emek verdik sana, ne bedeller ödedik sana ama sen görevini yerine getiremedin. Süren azaldı, 2021 yılı içerisinde bu işi hallettin hallettin, halletmedin seni biz kendi ellerimizle oradan alacağız. Evet aynen böyle. Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedeni bu. Zamanı daraldı, onu bu göreve getirenler şimdi verdiği sözü yerine getirmesini yani Cumhurbaşkanımızı bu kadroyu Türkiye siyaset sahnesinden dışarı çıkarmasını istiyorlar. Yani hükümetin yıkılmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

BAĞATAR GÜVEN TAZELEDİ

Tek liste ile gidilen AK Parti Yalova İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresinde ise mevcut başkan Muğlim Bağatar yeniden seçilerek güven tazeledi.