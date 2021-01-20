Son dakika: Bodrum alarm veriyor! Sular akmıyordu, şimdi elektrik de yok...

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 170 bin nüfusluk Bodrum 430 bin nüfusa ulaştı. İkinci konut sahiplerinin ilçeye gelmesiyle birlikte su sorunu, altyapı ve çöp sorunu ortaya çıktı. Kış aylarında 170 bin vatandaşın yaşadığı ilçede 430 bin vatandaş yaşamaya başlayınca şimdi de elektrik sorunu ile karşı karşıya gelmeye başlandı. Isınma ihtiyacının büyük ölçüde elektrikle sağlandığı Bodrum'da havaların soğumasıyla birlikte elektrik altyapısı kırmızı alarm vermeye başladı. Bodrum'un çeşitli mahallerinde trafo patlamaları yaşandı, elektrik altyapısı çöktü. Vatandaşlar geceyi üşüyerek geçirdi.

Trafo patlamasının yaşandığı Karabağ Mahallesi elektrik kesintisinden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Dağbelen Mahallesi'nde de akşam saatlerinde trafo ve elektrik kablolarında yangın çıkarken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.