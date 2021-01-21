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’in fotoğrafı ’un sorusuna cevap oldu

Grup Başkanvekili yaptırırken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca CHP Grup Başkanvekili ’un “Yeterli aşı nerede?” cümleleriyle fotoğraf aynı anda paylaşılmaya başlandı. Sosyal medyadan, CHP’li Özgür Özel’in aşı olurken çektirdiği fotoğrafın Özkoç’un sorusuna cevap olduğu iması yapıldı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:02 ABONE OL
Özgür Özel’in fotoğrafı Engin Özkoç’un sorusuna cevap oldu

Türkiye'de koronavirüs aşıları yapılmaya devam ediyor. Siyasetçiler de aşılarını oluyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Özel fotoğrafını paylaşarak, "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün" dedi.

"SORUSUNA CEVAP FOTOĞRAFTA"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Yeterli aşı nerede?" diye sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada Özkoç'un attığı ileti ile Özel'in aşı olduğunu gösteren fotoğraf yan yana eklenerek paylaşılmaya başlandı. Ayrıca sosyal medyadan CHP'li Özgür Özel'in aşı olurken çektirdiği fotoğrafının Özkoç'un sorusuna cevap olduğu iması yapıldı.

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Özgür Özel’in fotoğrafı Engin Özkoç’un sorusuna cevap oldu
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