Özgür Özel’in fotoğrafı Engin Özkoç’un sorusuna cevap oldu

Türkiye'de koronavirüs aşıları yapılmaya devam ediyor. Siyasetçiler de aşılarını oluyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Özel fotoğrafını paylaşarak, "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün" dedi.

"SORUSUNA CEVAP FOTOĞRAFTA"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Yeterli aşı nerede?" diye sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada Özkoç'un attığı ileti ile Özel'in aşı olduğunu gösteren fotoğraf yan yana eklenerek paylaşılmaya başlandı. Ayrıca sosyal medyadan CHP'li Özgür Özel'in aşı olurken çektirdiği fotoğrafının Özkoç'un sorusuna cevap olduğu iması yapıldı.