Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırı davasında mahkeme kararını verdi

SON SAVUNMASINI YAPTI

Sanık Berrak Karaoğlu ise son savunmasında, "Ben daha önce de hastanede yatmıştım. Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir. Sanki bir araştırma var da ben İslam karşıtı grubu içerisinde çalışıyorum da, ilk eylemimmiş gibi yansıtıldı. İdeolojik yapılmış gibi ilişkilendirildi.