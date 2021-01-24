Antalya'da silahlar patladı: 3 yaralı...

Tabanca, sopa ve muştanın kullanıldığı kavgada Mustafa A. karnından ve bacağından, Necmettin P. ayağından tabancayla yaralandı. Mehmet A. ise başından sopayla yaralandı. Kavgaya karışanlardan Aydın P. ise 07 ANS 620 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.