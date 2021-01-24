Antalya'da silahlar patladı: 3 yaralı...

Olay saat 14.00 sularında Kepez ilçesi Sütçüler Mahalle Muhtarlığı arkasında meydana geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığını konuşmak için muhtarlık arkasında buluşan iki grup, sözlü sataşmanın ardından kavgaya tutuştu.
Tabanca, sopa ve muştanın kullanıldığı kavgada Mustafa A. karnından ve bacağından, Necmettin P. ayağından tabancayla yaralandı. Mehmet A. ise başından sopayla yaralandı. Kavgaya karışanlardan Aydın P. ise 07 ANS 620 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Otomobil olay yerinden 1,5 kilometre ilerde polis tarafından Mehmet Atay Caddesi üzerinde durdurulurken, Aydın P. gözaltına alındı. Yaralananlar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.