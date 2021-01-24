SON DAKİKA HABERLER: HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı'na terör baskını! PKK'nın hücre evine çevirmişler

Son dakika haber: CHP'li Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflara iddiaya göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotografları da yansıdı. Belediyenin bu fotografları sosyal medyada paylaşması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde ilçe binasına operasyon yapan polis, binada inceleme yaptı.