Başkan Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları paylaşımı: "Biz size hizmetkarız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



"BİR YIL ÖNCE HÜZÜNLÜYDÜK, DERTLİYDİK...



Mesajında deprem döneminde çekilmiş fotoğraflar ve depremin ardından bugün Elazığ'daki son durumu anlatan fotoğraflara yer veren Erdoğan, "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada göz yaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm Milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi" ifadelerini kullandı.

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"GAKKOŞLARA YAKIŞAN, MİLLETİMİZE LAYIK KONUTLAR YAPILDI"



Elazığ'da bir yıl içerisinde yapılan çalışmalara değinen Başkan Erdoğan, "Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem konutlarıyla ilgili, "Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi."

Bu paylaşımının ardından hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız..."