Son dakika: Gizlilik sözleşmesi tepki çeken WhatsApp’a ağır darbe! İşte kaybettiği kullanıcı sayısı

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ WHATSAPP'I SİLDİ?

Son birkaç haftada 2 milyon kullanıcının WhatsApp'ı telefonundan sildiği öğrenildi. Hali hazırda pek çok kişi WhatsApp'ı silmese de mesajlaşma tarafında diğer uygulamaları kullanmaya başlamışlar. Bu da ayrı bir istatistik.

NE OLMUŞTU?

WhatsApp 4 Ocak'ta AB ülkeleri dışındaki ülkelerdeki kullanıcılarına yönelik Gizlilik İlkesi'ni yayımlamıştı.

Gizlilik İlkesi'nde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler." ifadeleri yer almıştı.