Son dakika haberi: İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Adil Tek tarih verdi

Son dakika haberleri...Geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak ve kar yağışıyla birlikte İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 33.37'ye ulaşırken, bu oranın geçen yıl bugün yüzde 55,13 düzeyinde olduğu belirtildi. Geçen yıla göre barajlardaki doluluk oranlarındaki büyük düşüş dikkatlerden kaçmazken, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, konuyla ilgili A Haber ekranlarına son dakika açıklamalarda bulundu. İstanbul'da kar yağışının bir gün etkili olacağını belirten Adil Tek, "İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın doğusunda etkili olacak. İstanbul-Ankara arasında yola çıkacaklar çarşamba ve perşembe gecesi özellikle dikkatli olsunlar. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

"KARDAN ÖNCE LODOS VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK"

"Kar yağışı ilk önce yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Peşinden kuzeyden rüzgarlar gelmeye başlayınca yağış kar şeklinde oluyor. Kuzeydeki soğuk polen havayı üzerimize indiriyor. Kardan önce kuvvetli lodos ve fırtına etkili olacak. Orta Akdeniz üzerinden bir alçak basınç sistemi geliyor. Bunun etkisi bugün akşam saatleri ve yarın özellikle Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Bu bizi kardan daha çok zorlayacak. Beraberinde lodosun peşinden yağmur ve kar yağışı göreceğiz.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BİR GÜN ETKİLİ OLACAK

Lodosun ardından Trakya ve Ege kıyılarını kapsayacak olan bir yağışlı sistem var. Ege kıyıları, Trakya ve Akdeniz'de gece saatleri ve yarın için kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışın ardından kuzeyden gelen soğuk hava ile birlikte yerini yavaş yavaş kar yağışına bırakacak. Ama kar yağışı yağmur kadar etkili olmayacak. Karın etkisi daha zayıf gözüküyor. İstanbul'da bir gün kar yağışı etkili olacak diyebiliriz. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın doğusunda etkili olacak. İstanbul-Ankara arasında yola çıkacaklar çarşamba ve perşembe gecesi özellikle dikkatli olsunlar. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artmaya başlayacak."