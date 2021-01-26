Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: Genel Başkanı 'den önemli açıklamalar

Son dakika: Genel Başkanı , partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 10:37 Son Güncelleme: 26.1.2021 10:41 ABONE OL
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikiatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz."

AHaber CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA