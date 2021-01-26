Suriye'de meydana gelen 5,2'lik deprem Nusaybin'de de hissedildi

AFAD verilerine göre; Suriye'deki 5,2'lik Haseke depreminin ardından Al-Hasakah da saat.14.17de 5,2'yle sallandı. Deprem, Diyarbakır, Mardin, Nusaybin, Midyat ilçeleri ve Batman ve çevre illerde hissedildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedilen korkutan deprem gerçekleşti. Suriye'deki 5,2'lik Haseke depreminin ardından Al-Hasakah da 5,2'yle sallandı.

Deprem, Diyarbakır, Mardin, Nusaybin, Midyat ilçeleri ve Batman ve çevre illerde hissedildi.

Suriye'de 4,2 şiddetindeki depremin merkez üssü ise Haseke şehriydi.