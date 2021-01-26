Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Suriye'de meydana gelen 5,2'lik deprem Nusaybin'de de hissedildi

'de meydana gelen 5,2'lik deprem 'de de hissedildi

AFAD verilerine göre; 'deki 5,2'lik Haseke depreminin ardından Al-Hasakah da saat.14.17de 5,2'yle sallandı. Deprem, Diyarbakır, Mardin, , Midyat ilçeleri ve Batman ve çevre illerde hissedildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 26.1.2021 14:58 ABONE OL
Suriye'de meydana gelen 5,2'lik deprem Nusaybin'de de hissedildi

AFAD verilerine göre; Suriye'deki 5,2'lik Haseke depreminin ardından Al-Hasakah da saat.14.17de 5,2'yle sallandı. Deprem, Diyarbakır, Mardin, Nusaybin, Midyat ilçeleri ve Batman ve çevre illerde hissedildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedilen korkutan deprem gerçekleşti. Suriye'deki 5,2'lik Haseke depreminin ardından Al-Hasakah da 5,2'yle sallandı.

Deprem, Diyarbakır, Mardin, Nusaybin, Midyat ilçeleri ve Batman ve çevre illerde hissedildi.

Suriye'de 4,2 şiddetindeki depremin merkez üssü ise Haseke şehriydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye'de meydana gelen 5,2'lik deprem Nusaybin'de de hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA