Batman’da PKK’ya sosyal medya operasyonu!

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca operasyon başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen operasyon kapsamında sosyal medyada (facebook, twitter, instagram vs.) hiçbir gizlilik özelliği bulunmayan hesaplar üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övücü/destekleyici propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunduğu kişiler tespit edildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLARLA YAKALANDILAR

Kimliği deşifre olan 7 şüphelinin adreslerine yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Terör örgütünü legalleştirmek için sosyal medya üzerinden propaganda yapan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.