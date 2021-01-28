Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Batman’da PKK’ya sosyal medya operasyonu!

’da PKK’ya sosyal medya operasyonu!

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’yı öven paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcıığı tarafından operasyon başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen 7 kişiye operasyon düzenlenirken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 28.1.2021 11:21 ABONE OL
Batman’da PKK’ya sosyal medya operasyonu!

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca operasyon başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen operasyon kapsamında sosyal medyada (facebook, twitter, instagram vs.) hiçbir gizlilik özelliği bulunmayan hesaplar üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övücü/destekleyici propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunduğu kişiler tespit edildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLARLA YAKALANDILAR

Kimliği deşifre olan 7 şüphelinin adreslerine yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Terör örgütünü legalleştirmek için sosyal medya üzerinden propaganda yapan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batman’da PKK’ya sosyal medya operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA