56 saatlik sokak kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 20.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaşmış durumda.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

İstanbul'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 20.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 62'Ye ulaştı. Ataşehir'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E KADAR ULAŞMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş, trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine kadar ulaşmıştı.