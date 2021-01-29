AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'deki istifalarla ilgili açıklama! Buzdağının görünen kısmı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, CHP'den istifasını değerlendirdi.
Akbaşoğlu, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." ifadelerini kullandı.
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NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mektup yazan vekiller istifa etti. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy partisinden ayrıldı.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.
İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı:
"BAŞKA PARTİLERİ PARLATAN, YABANCILARDAN DEMOKRASİ DİLENEN CHP'YE GELDİK"
"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum
KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP YAZMIŞLARDI
CHP'de Muharrem İnce krizi sürerken bu kez de mektup krizi patladı.1 0 Aralık Hareketinin yıldönümünde Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'yi eleştiren ve partide demokrasi olmadığını söyleyen iki milletvekili mektup yazdı. Aradan 1,5 ay geçmesine rağmen milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un gönderdiği mektuba cevap vermeyen Kılıçdaroğlu önceki günkü MYK toplantısında konunun gündeme gelmesi üzerine "Partimizde mektuplaşma geleneği yok. Genel Başkandan randevu isteyip görüşemeyen kim var!" diyerek ne kadar demokrat olduğunu gözler önüne serdi. MYK toplantısından sonra açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak da ," "Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti.
ÖNCE PARTİDE SONRA ÜLKEDE DEMOKRASİ
CHP'de Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak rahatsızlıklarını dile getiren iki milletvekili,
"Önce partide demokrasi sonra ülkede demokrasi" talebini dile getirdikleri muhtarı niteliğindeki, "Güçlü CHP için politik ve demokratik hat" başlığıyla kaleme aldığı mektupta," Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2,5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek ve mücadele etmek esas kılınmalıdır. İttifaklar ancak seçim sathında değerlendirilmelidir. CHP diğer partileri besleyen bir siyasi sebil olmamalıdır. CHP'nin iktidar artığı 'yeni dostlara' değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacı vardır. Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasal elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur" demişti.
TEK ADAM VURGUSU
Mektupta, "Partide yapılmayanlar ülkeye vaat edilemez. Önce partide demokrasi sonra ülkede demokrasi. Topluma vaat edilenler büyük bir özgüvenle önce partimizde gösterilmelidir. Tek adam yönetimi algısı en ufak kırıntısına kadar partimizde yok edilmeli, liyakat ve performansa verilen önem topluma gösterilmeli, bir demokrasi şöleni ile Türkiye'ye umut verilmelidir" denilirken tek adam vurgusu yapılmıştı. Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz günlerde üç milletvekili ile görüşmüştü.