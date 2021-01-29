AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'deki istifalarla ilgili açıklama! Buzdağının görünen kısmı

"BAŞKA PARTİLERİ PARLATAN, YABANCILARDAN DEMOKRASİ DİLENEN CHP'YE GELDİK"

"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum

KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP YAZMIŞLARDI

CHP'de Muharrem İnce krizi sürerken bu kez de mektup krizi patladı.1 0 Aralık Hareketinin yıldönümünde Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'yi eleştiren ve partide demokrasi olmadığını söyleyen iki milletvekili mektup yazdı. Aradan 1,5 ay geçmesine rağmen milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un gönderdiği mektuba cevap vermeyen Kılıçdaroğlu önceki günkü MYK toplantısında konunun gündeme gelmesi üzerine "Partimizde mektuplaşma geleneği yok. Genel Başkandan randevu isteyip görüşemeyen kim var!" diyerek ne kadar demokrat olduğunu gözler önüne serdi. MYK toplantısından sonra açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak da ," "Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti.