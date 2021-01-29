Son dakika: Adnan Oktar, örgütü içeriden yönetiyor!

İHBAR ETTİM

Eylül 2017'de örgütten ayrılıp mücadeleye başladık. MİT'e ve Emniyet'e mail attım. Emniyet hemen dönüş yaptı. Uğur'la (Şahin) atladık, gittik Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne. Onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Onlar bizden çekiniyor, biz onlardan çekiniyoruz. İki taraf birbirine güvenmiyor. Çünkü Adnan'ın adamı olabilir polisler. Onlar da bizi Adnan'ın yolladığını düşünüyorlar. Anlattığımız her şeyin karşılığı olduğunu, doğru olduğunu gördüler ve karşılıklı bir güven tesis ettik.