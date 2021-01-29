Son dakika | CHP'de Muharrem İnce'ye "Randevu al gel" mesajı!

KILIÇDAROĞLU "GİTME KAL" DEMEZ!

Üç vekil ile yapılan görüşme trafiğinin ardından gözler Kılıçdaroğlu ve İnce arasında da bir görüşme olup olmayacağına çevrildi. CHP'li bir kaynak, "Kendileri isterse randevu verilir. Ama Kılıçdaroğlu çağırıp, 'gel konuşalım, gitme, parti içinde kal' demez.

Kılıçdaroğlu randevu isteyen herkese randevu verir. İnce de bizim için randevu isteyenlerden biridir. İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu isterse, randevu veririz ama özel olarak çağırmamız mümkün değil, o geçti" ifadelerini kullandı. - Milliyet