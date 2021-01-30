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Boğaziçi’ndeki provokatörlere tutuklama istemi

önünde fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili savcılık, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’sinin tutuklanmasını, 2’si hakkında ise adli kontrol olarak konutunu terketmeme kararı verilmesini istedi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 30.1.2021 20:13 Son Güncelleme: 30.1.2021 20:56 ABONE OL
Boğaziçi’ndeki provokatörlere tutuklama istemi

Boğaziçi Üniversitesinde dün bir grup tarafından açılan sergide Kâbe fotoğrafının yere serilmesi tepki toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından provokasyona ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Boğaziçi’ndeki provokatörlere tutuklama istemi | Video

2 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan 2 şüpheli tutuklanmasını, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak konutunu terketmeme kararı verilmesini istedi. Şüpheliler savcılktan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Boğaziçi’ndeki provokatörlere tutuklama istemi
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