Boğaziçi Üniversitesinde dün bir grup tarafından açılan sergide Kâbe fotoğrafının yere serilmesi tepki toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından provokasyona ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Boğaziçi’ndeki provokatörlere tutuklama istemi | Video

2 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan 2 şüpheli tutuklanmasını, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak konutunu terketmeme kararı verilmesini istedi. Şüpheliler savcılktan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.