Boğaziçi’ne çağrıya yoğun güvenlik tedbirleri

İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde daha önce Rektör Ataması bahane edilerek yaşanan olayların ardından Kabe fotoğrafının yerlere atılmasıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüs önünde toplanma ve olaylara karşı Pandemi nedeniyle yasaklama getirilmişti.

İstanbul Valiliğinin yaptığı yasak açıklamasından önce Boğaziçi Üniversite öğrencileri olarak "LEBTİ Fobiye, öğrenci tutuklamalarına anti demokratik tüm uygulamalara karşı eylemdeyiz . Tüm siyasi ve örgütlere saat 17.00'da Üniversitenin güney kampüsü önünde basın açıklamasına toplanmaya çağırıyoruz" duyurusu üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekipleri tarafından Hisarüstü Nisbetiye Caddesi üzerinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Okul çevresindeki tüm yollar ve sokaklar emniyet güçleri tarafından tutuldu. Yollara tedbir amaçlı bariyerler dizildi. TOMA ve zırhlı araçlarla yollarda olası bir toplanmaya karşı tedbir alındı.