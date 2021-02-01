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'ndan yeni paylaşım! Hazırlıklar sürüyor

, 1-12 Şubat tarihleri arasında ’ta icra edilecek olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıklarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Giriş Tarihi: 1.2.2021 14:19 Son Güncelleme: 1.2.2021 14:37 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni paylaşım! Hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, 1-12 Şubat tarihleri arasında Kars'ta icra edilecek olan "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni paylaşım: Görev başarıyla tamamlandı!

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni paylaşım! Hazırlıklar sürüyor
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