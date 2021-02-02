İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'kadrolaşma' itirafına çarpıtma

Kamuoyunun baskısına daha fazla dayanamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediyesinde yaşanan kadrolaşma itirafıyla ilgili 4 gün sonra açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın "İBB'de 100 kişi işe alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden 20-25 gidiyor" sözlerini değerlendiren İmamoğlu, "Adil bir dönemi başlattık. Bakın liyakat zincirini kırdıkları için ülkenin gençleri mutsuz. Biz göreve başladığımızdan beri böyle yönetiyoruz. Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar" iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU KIZGIN, TEŞKİLAT SUSKUN

İttifak paydaşlarına kontenjan açtıklarını söyleyen CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, AK Parti'ye sık sık asılsız suçlamalarda bulunan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın sessizliği ise halen devam ediyor.

CHP'li Özgür Nas'tan skandal kadrolaşma itirafı | Video

SABAH NE YAZMIŞTI?

İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, büyükşehir belediyesinde istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nın unsurları arasında bölüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İstanbul il teşkilatlarından kaç kişinin belediye kadrosuna alınacağı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti. Özgür Nas, partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.