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Son dakika: hakkında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral , EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, haklarındaki hüküm açıklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 2.2.2021 15:05 Son Güncelleme: 2.2.2021 15:17 ABONE OL
Son dakika: Metin İyidil hakkında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, haklarındaki hüküm açıklandı.

Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutçu'ya 'Anayasal düzeni ihalale teşebbüse yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Barutçu'nun ise tutuklanmasına karar verildi.

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Son dakika: Metin İyidil hakkında karar açıklandı
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