Son dakika: Özel okullardaki öğretmenler ve çalışanlar da öncelikli olarak aşılanacak mı? Yetkili isim SABAH'a açıkladı...

"KÖY OKULLARI KARARINA ÇOK SEVİNDİK"

Uzaktan eğitim konusunda tüm imkanların seferber edildiğini, ancak köylerin imkanları nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanabildiğini ifade eden Öztürk, Kabine Toplantısında alınan '15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması' kararına çok sevindiklerini söyledi. Öztürk, köy, kasaba gibi yerlerde eğitim gören çocuklar için kararın çok pozitif yansımalarının olacağını düşündüğünü belirtti, "Çok olumlu ve isabetli bir karar" diye konuştu.

"ZİYA BEY, ÇOK BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"

Yüz yüze eğitim için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un büyük mücadele verdiğini ifade eden Öztürk, "Ziya Bey çok mücadele verdi. Sayın Bakan çok araştırmacı kişiliktir. Ben şahidim, büyük emek verdi. Yüz yüze eğitimin gerçekleşmesi için büyük çabası oldu" dedi.