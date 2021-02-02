Son dakika: Özel okullardaki öğretmenler ve çalışanlar da öncelikli olarak aşılanacak mı? Yetkili isim SABAH'a açıkladı...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğretmen ve öğrencinin merakla beklediği 'yüz yüze eğitim' ile ilgili alınan kararı duyurdu. Başkan Erdoğan, köy okullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitimin start alacağını, 1 Mart'tan itibaren de kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kabine'de alınan kararın detaylarını bugün yaptığı değerlendirme toplantısında duyurdu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin şifrelerini verirken, şubat ayı içinde öğretmenlerin aşılanmaya başlayacağını, bu konuda öncelik alındığını bildirdi. Bakan Selçuk'un açıklaması sonrası öncelikli aşıdan özel okul öğretmenleri ve personellerinin yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu. Özellikle, 'Usta Öğretici' sıfatı ile anaokulu ve kreşlerde çalışan öğretmenlerin kapsam içinde olup olmadığına dair sorular gelmeye başladı. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk sabah.com.tr'ye konuştu.
USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER VE OKUL PERSONELLERİ DE ÖNCELİKLİ AŞIDAN YARARLANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını sıcağı sıcağına takip ettiklerini ve aşı önceliği kararını olumlu karşıladıklarını bildiren Türkiye ÖZel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk şu ifadeleri kullandı:
Resmi, özel bütün özel okul öğretmenlerini içine alıyor bu açıklama. Usta öğretici gibi bir ayrım söz konusu değil. Hatta şunu da söylemem gerekiyor; özel okullar, devlet okullarında çalışan tüm personeller de aşılanacak. Geniş bir kapsamı içine alıyor. Biz Bakan Bey ile yaptığımız görüşmelerden biliyoruz. Özel okulların derneklerinin, sendikalarının talepleri buydu. Bu karar bizi sevindirdi ve mutlu etti. Olumlu bir karar olarak görüyoruz.
'YÜZ YÜZE EĞİTİM' VURGUSU
Öztürk, yüz yüze eğitimin Türkiye'nin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.
Öztürk, beyin gelişimine dikkat çekti, özellikle ilkokullar ve anaokulların açık olmasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Öztürk, Türkiye'nin geleceğinin okul öncesi ve ilk okulda yattığına vurgu yaptı.
Kararların tamamına saygı duyduklarını, Sağlık Bakanlığı'nın da kendi içinde değerlendirmeler yapmak zorunda olduğunu, bunu da anlayışla karşıladıklarını belirtti.
"KÖY OKULLARI KARARINA ÇOK SEVİNDİK"
Uzaktan eğitim konusunda tüm imkanların seferber edildiğini, ancak köylerin imkanları nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanabildiğini ifade eden Öztürk, Kabine Toplantısında alınan '15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması' kararına çok sevindiklerini söyledi. Öztürk, köy, kasaba gibi yerlerde eğitim gören çocuklar için kararın çok pozitif yansımalarının olacağını düşündüğünü belirtti, "Çok olumlu ve isabetli bir karar" diye konuştu.
"ZİYA BEY, ÇOK BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"
Yüz yüze eğitim için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un büyük mücadele verdiğini ifade eden Öztürk, "Ziya Bey çok mücadele verdi. Sayın Bakan çok araştırmacı kişiliktir. Ben şahidim, büyük emek verdi. Yüz yüze eğitimin gerçekleşmesi için büyük çabası oldu" dedi.
"1 MART'TA OKULLARIMIZIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ"
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Öztürk, kendilerini 15 Şubat'ta okulların açılmasına hazırladıklarını, 1 Mart için de hazır olduklarını belirtti. Öztürk, "Anaokullarımız tam zamanlı olarak açık. İlkokullarımız hafta da 2 gün yüz yüze eğitim verecek. 8-12 sınav grupları tamamen dönüş yapacak. 1 Mart'ta okullarımızın açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDA YAPTIKLARIMIZI ANLATINCA, AĞIZLARI AÇIK DİNLİYOR"
Öztürk, Türkiye'nin uzaktan öğretim konusunda oldukça başarılı olduğuna vurgu yaptı, "Bizim online eğitimimiz onlardan çok daha iyi. AB üyesi bir derneğiz biz. Adamlara yaptıklarımızı anlatıyoruz, ağızları açık dinliyorlar." dedi.
Öztürk, yine de yüz yüze eğitimin yerini hiçbir sistemin tutamadığını da vurguladı.
BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?
Bakan Selçuk, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik." dedi.
Koronavirüs vaka sayısında artış olması durumunda eğitime ara verileceğini dile getiren Bakan Selçuk, "Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak.
Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.