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Son dakika: Bakan Koca'dan açıklaması! başlıyor?

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı , Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı açıklamada bulundu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği süreciyle ilgili de önemli bir değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, ''Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak ''dedi. İşte Bakan Koca’nın son dakika açıklamaları ve yüz yüze eğitim ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2021 21:53 Son Güncelleme: 3.2.2021 22:07 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklamada bulundu. Salgının Türkiye'deki son gidişatı, mutasyonlu virüs ve eğitim ile ilgili önemli tavsiye kararları alındı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AÇIKLAMA

Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı.

Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak.

İLKOKUL, 8. VE 12. SINIFLARDA HEDEF MART AYI

Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.

ÜNİVERSİTELER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

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Son dakika: Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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