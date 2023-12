CHP’de şantaj skandalında detaylar! İşte o mesajlar

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a CHP'lilerce kurulduğu ortaya çıkan "Tehdit ve 10 milyon TL'lik şantaj" skandalıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Karabat'a CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eler'i kullanarak tuzak kuran ve yaşadıkları ilişkiyi gizli kamerayla kayda aldıran şebekenin mesajlaşmaları, skandalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Buna göre; eski CHP Arnavutköy Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma, Karabat'ı gizli kamera düzeneği kurduğu evine çağıran Eler'e "Geliyor mu? Dikkatini dağıt, kayda bak kontrol et... Gelmesine yakın aç... Gittiği zaman yazarsın... Malzemeyi aldırayım, (gizli kamera) makineyi poşete koy... Kapıdan alır iç kapının önüne koy" mesajları gönderdi.







BİR EMANETİNİZ VAR

Alma'nın, kayıtların elde edilmesinin ardından Karabat'a gönderdiği tehdit mesajında ise "Selam vekilim. Bir emanet var göndereceğim size... İzlemeniz gereken bir şey... Geçen gittiğiniz Çekmeköy'le ilgili seks partinizle alakalı... Kayıtlar elimizde. 'Başka yerlere gitmeden sana gelsin' dedim... Belki herkesin bir hesabı vardır vekilim... Sizin bana zamanında yapmış olduğunuzun karşılığı diyelim... Valla vekilim siz ve sizin gibi düşünenler benim bütün düzeni altüst ettiler. Emin olun ben de her şeyi altüst edeceğim... Ben aday yapmaya çalıştım ve benim için siyaset bitti... Benim kaybedeceğim bir şeyim kalmadı" diyerek 10 milyon TL ve İBB'de yönetim kurulu üyeliği talep ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şantaj organizasyonunun bir "strateji" doğrultusunda kendi aralarında planlanıp uygulamaya konulduğu vurgulandı. İşte detaylar:







ZARARINI TELAFİ EDECEKTİ

Alma, seçimde aday gösterilmedi. Karabat'ı sorumlu tuttu. Aday adaylığı döneminde yaptığı seçim masraflarını ve uğradığını iddia ettiği zararları telafi etme bahanesiyle kendisine ve suç ortağı 3 şüpheliye haksız yarar sağlamak için bir plan organize etti. Önceden tanıdığı Eler'in, Karabat'la cinsel anlamda yakınlaşmasını istedi. Eler, Karabat'la birden fazla kez evine davet ederek ilişki yaşadı ve ilişki anlarına ait görüntüleri de Cahit Alma ve Ahmet Alma tarafından evin salonuna konulan gizli kamera düzeneğiyle kayıt altına aldı.

4 şüpheli de Karabat'a görüntülerin ifşa edileceği tehdidiyle mesajlar göndermeye başladı. Cahit Alma, görüntülerin ifşa edilmemesi için önce 10 milyon TL ile İBB yönetim kurulu üyeliği istedi ve rakam ilerleyen günlerde 3 milyon TL'ye kadar düştü. Karabat ise ödemeyi reddederek soluğu emniyette aldı ve adli süreç başladı.

4 şüphelinin de dijital materyalleri incelendi. Adli bilişim uzmanı bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şüpheliler Cahit Alma ile Eler arasında geçen yazışmalar dikkat çekti. Parti içi şantajı gerçekleştiren iki baş şüpheli arasında geçen yıl 17 Ağustos-3 Aralık arasındaki yazışmalar incelendi. Cahit Alma'nın, Eler'e gönderdiği mesajlarda şantajı ortaya koyan çok sayıda sözler var. Mesajlardan birinde "Telefonunda bir şey bırakma ne olur ne olmaz, resim, yazışma, video. İşimiz sağlamda olsun. Yarın bir şeyler netleşir sen cevap verme verirsen her şey toz toprak olur" diyor.



NE KADAR İSTEYECEKSİN

Eler'in, Cahit Alma'ya yazdığı çok sayıda mesajdan birinde Karabat'ın eşi varken aramadığını söylüyor ve "Ne kadar isteyeceksin. (Cahit Alma- 3 Milyon) Bu kadar mı?" diye yazıyor. Cahit Alma'ya bir bankaya ait IBAN numarası göndererek "Salı günü herkes parasını alsın rahat etsin" diyor. 21 Eylül'de de Karabat'ı "Bak sizi de unuttum sanmayın selam olsun namuslu ayaklarıyla siyaset yapmaya çalışan namussuz şahıslara!" mesajıyla tehdit ediyor.



ZİNCİRLEME ŞANTAJ

CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Aday Adayı da olan Aynur Doğan Eler, Cahit Alma, kardeşi Ahmet Alma ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 4 tutuklu şüpheli hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından iddianame düzenlendi. Karabat'ın 'müşteki' sıfatıyla yer aldığı iddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.







GETİRMEZSEN YOL HARİTASI BELLİ

Erdoğan Bozkurt, 19 Eylül'de tehdidin boyutunu bir seviye daha artırıyor: "Konuya vakıfsın çok uzatmayacağım. Çekmeköy'deki Aynur ile olan alışverişinle ilgili talep edileni önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar yerine getirmezsen yol haritası belli... Ya talep edileni yerine getireceksin ya da sosyal ve siyasal olarak mahvolacaksın... Halk da kimleri vekil yapmış görmüş olacak..." diyor. Bozkurt'un konuyla ilgili Eler'e gönderdiği mesajlar da var.