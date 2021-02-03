Mesele Boğaziçi değilmiş... Yine aynı oyun!

2013 yılında ağaç bahanesiyle bağlayan Gezi Parkı olaylarında, eylemciler ve onlara destek verenler tarafından açılan pankartlarda "Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı" yazılı pankartların benzeri Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması bahanesiyle başlayan eylemlerde açıldı.

Ankara'da açılan bir pankartta, "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı" yazması dikkat çekti.

GÖKÇEK'TEN TEPKİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, bu pankartları paylaşarak durumuna tepki gösterdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Boğaziçi eylemelerine destek vermesine gönderme yapan Gökçek, "AJANSTAN TALİMAT GELMİŞ MANSUR AÇIKLAMA YAPMİŞ...SONUNDA PROVAKATÖRLER SANA DA PES ETTİRDİ YA... BAK ADAMLAR PANKARTTA NE DİYOR;"Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" SEN DE KONUYU ANLAMAMIŞSIN ÇAPSIZ..,BATIRDIN ANKARA'YI...BARİ İSTANBUL'A KARIŞMA..." dedi.