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acı haberi duyurdu! 1 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 3.2.2021 09:17 Son Güncelleme: 3.2.2021 09:19 ABONE OL
MSB acı haberi duyurdu! 1 Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak 2021 tarihinde Bahar Kalkanı bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur."

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MSB acı haberi duyurdu! 1 Mehmetçik şehit oldu
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