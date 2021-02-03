Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Drone destekli Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla kent merkezi ile Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 adrese yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.