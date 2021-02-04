İstanbul'un nüfusu azaldı! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakam

Türkiye'nin en kalabalık illerinden ve cazibe merkezlerinden olan istanbul'da Pandemi nedeniyle İstanbul'un nüfusunda azalma meydana geldiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pandemiden sonra geçen yıla oranla İstanbul'un nüfusunun 56 bin 815 kişi azaldığını son tespitlere göre nüfusun 15 milyon 462 bin kişiye düştüğünü kaydetti.



Türkiye'nin mega kenti olarak yıllardır göç alan İstanbul Pandemi koronavirüs illetinden sonra göç veren il haline geldi. Pandemiden dolayı kalabalık olan İstanbul'dan Anadolunun daha sakin bölgelerine göç yaşandığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından İstanbul'un son durumu hakkında bilgi verdi. Ali Yerlikaya'nın twettinde , "İstanbul'da nüfusu, geçen yıla göre 56 bin 815 kişi daha az. #TÜİK 'in 2020 Adrese Dayalı #Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre İstanbul'umuzda artık 15 milyon 462 bin 452 kişilik bir aileyiz" dedi.