Son dakika haberi: FETÖ’cü tuğgeneral itiraf etti: Rütbemi Fetullah Gülen taktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi çıkan ve gözaltına alınan emekli Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı oldu.Örgüt içinde kullandığı kod isminden, mahrem imamlarla bugüne kadar hem başkası adına kayıtlı olan ve "patates hat" olarak bilenen hatlar üzerinden hem de ankesörlü hatlarla irtibat kurduğunu detaylarıyla anlatan Atasoy, "1996'da teğmen oldum. Rütbemi İstanbul'daki örgüt dershanesinde elebaşı Fetullah Gülen taktı. Ben de onun elini öptüm. Kurmay sınav sorularını örgüt verdi, o sayede kurmay oldum" dedi.Etkin pişmanlıkta bulunan ve örgüte dair bildiklerini anlatan Atasoy, haftada iki gün ikametgahına en yakın güvenlik birimine imza verme şartıyla serbest bırakıldı.