Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "LGBT" tepkisi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a parti genel merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında iki genel başkan, basın açıklamasında bulundu. Basın toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara değinerek, "Oradaki LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz" ifadelerini kullandı. Demokrat Parti'ye ziyaretleri için teşekkür eden Erbakan, "Ülkemizin sorunlarını, sıkıntılarını birlikte müzakere ettik. Bunların çözümü ile ilgili kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk" dedi.



"MEVCUT ANAYASADA YAPILAN İYİLEŞTİRME VE RÖTUŞLA BİR YERE VARILMASI ZOR GÖRÜNÜYOR"

Yeniden Refah olarak anayasa değişliğinin gerekli olduğunu dile getiren Erbakan, "Biz Milli Görüş olarak yıllardır ifade ettik. Hakkı üstün tutan, adil, adaleti temel alan ve bütün toplum kesimlerine, her vatandaşına adil bir şekilde yaklaşacak ve bir işleyişin ortaya çıkmasına vesile olacak bir anayasanın yapılması milli, yerli ve sivil bir anayasanın ortaya koyulması son derece önemlidir. Mevcut anayasada yapılan iyileştirme ve rötuşla bir yere varılması zor görünüyor" ifadelerini kullandı.



"ORADAKİ LGBT PROPAGANDASINI TASVİP ETMEMİZ ASLA KABUL OLAMAZ"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrasında yapılan eylemlere ve yaşanan olaylara değinen Erbakan, "Oradaki terörist unsurları tasvip etmemiz mümkün olamaz. Oradaki LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz. Kâbe resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz" şeklinde konuştu.



