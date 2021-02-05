Didem Yılmaz'ın isteği üzerine Murat Ongun'un işten çıkardığı Aykut Arıkan mahkemeyi kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Belediye sözcüsü Murat Ongun, televizyon sunucusu Didem Yılmaz Arslan Yılmaz'ın talebi sonrası İSPARK çalışanı Aykut Arıkan'ı haksız yere işten attı.

Tazminatsız olarak işten çıkartılan Arıkan ise bireysel çabaları boşa gidince mahkemenin yolunu tuttu. İşe iade ve tazminat davası açtı. Önceki gün görülen duruşmada 33'üncü İş Mahkemesi yaptığı incelemede Arıkan'ın haksız yere işten çıkartıldığına hükmederek işe iadesine karar verdi. Mahkeme İBB yönetimi tarafından işten çıkartılan Aykut Arıkan'ın süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde Arıkan'ın kıdemi ve akdin fesih nedeni dikkate alınarak 5 aylık brüt ücret tutarı olan 24 bin 478, 70 kuruş olarak belirlenmesine karar verdi. Ayrıca Aykut Arıkan'ın işe iadesi için başvurması halinde kararın kesinleşinceye kadar çalıştırılmadığı süre içerisinde İBB yönetiminin 4 aylık ücret ve diğer haklarla birlikte net 16 bin 333,41 TL ödemesine hükmetti. İBB Arıkan'ı işe almak istemezse tüm haklarını mahkemenin belirlediği ücretten ödemesine karar verdi.



"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?"



İşten çıkartıldıktan sonra yaşadıklarını SABAH'a anlatan Aykut Arıkan, "19 Mart günü saat 12:45'te sorumlu olduğum alana Kürşat Yılmaz aracını getirerek park etti. Kendisine bir gün önce ödeme yapmadığını plakasına borç göründüğünü söyledim. Kürşat Yılmaz ise ödediğini, borcunun olmadığını söyledi. Yanında ismini olay sebebiyle öğrendiğim Didem Yılmaz vardı. 'Git beni şikayet et' dedi. Ben de 'Abla neden seni şikayet edeyim?' dedim. Haksız olduğunu kabullenmeyerek agresif şekilde bağırdı ve 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' dedi. Bunu söylerken yakın mesafedeydi ve yüzüme karşı tükürerek konuşuyordu" dedi.



'TÜKÜRME' DEDİM



Kovid-19 pandemisi olduğunu ve yüzüne tükürmemesini söylediğini ifade eden Arıkan sözlerinin devamında şunları aktardı: Ben de 'abla tükürüklü konuşma lütfen' dedim. Evde küçük çocuğum olduğundan Korona salgını sebebi ile dikkat ediyordum. Didem Yılmaz 'ben kimim biliyor musun?' diye bağırarak yüzüme karşı tükürerek konuşmaya devam etti. Yüzüme 'tüüü size' deyince Kürşat araya girip onu tuttu ve bana dönüp 'sen eşimle nasıl konuşuyorsun' diye yakın mesafeden bağırmaya başladı. Bana vurmak için yumruğunu gösterdi ve ben de geriye çekildim. Kürşat Yılmaz iyice üzerime gelince parmaklıklarınla sadece uzak tutmak için ittirdim ve geri düştü. Didem Yılmaz onu kaldırdı ve yerdeki gözlüğünü alıp kırdı. Kürşat Yılmaz yerden kalkarak üzerine yürüdü ve vurmaya çalışarak küfür etti. 'Seni yakacağım seni mahvedeceğim işinden edeceğim' dedi."