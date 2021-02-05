Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler provokasyonu adeta körükleyerek gerginliği tırmandırdı.

KABE HEDEF ALINDI

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşlarının çalındığı eylemlerde daha sonra Kabe-i Muazzama hedef alındı. Kabe resminin dört köşesine LGBTİ paçavraları iliştirildi.

Son dakika: 'Boğaziçi Üniversitesi' bahanesiyle sokakları karıştırmak isteyen 'öğrenci' denilen o teröristler bulundu! | Video

SOKAKLARI KARIŞTIRMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER



Daha sonra Rektörlük binasını işgale kalkışan öğrenci kılığına girmiş provokatörler sokakları karıştırmak için her yolu denedi. Kadıköy'de polis araçlarına saldıran provokatörlerin terör örgütleri ile irtibatları ortaya çıktı.

MİLİTANLARIN EYLEM GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU 'TÜRKİYE'NİN EVLATLARI' DİYEREK SAVUNDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polise taş atarak saldıran provokatörler için "Türkiye'nin evlatları" kavramını kullanmıştı.