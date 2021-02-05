Son dakika haberi: Herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal olacak 'nişan bozma' kararı

Özel bir şirkette çalışan genç kız ile tıp fakültesi öğrencisi olan genç aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. İddiaya göre; okulu bitirip doktor olan genç adam, genç kıza telefon mesajı atarak nişanı bozduğunu iletti. Adeta dünyası başına yıkılan genç kız soluğu mahkemede aldı. 5. Aile Mahkemesi'ndeki davada ifade veren nişan mağduru genç kız, nişanı gelenek ve görenekler gereği ailesinin yaptığını, nişan döneminde davalının tıp öğrencisi, kendisinin ise işte çalıştığını dile getirdi. Davalının doktor olduğunda hiçbir kusuru ve kabahati olmadığı halde nişanlılığı bir telefon mesajı ile bitirdiğini, Facebook'tan yeni bir ilişkisinin başladığını bildirmesi üzerine başka biri için ayrıldığını anladığını söyledi.