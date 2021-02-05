2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmeden, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayan türü ortaya çıktı. Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen mutasyonlu koronavirüs dünyada büyük paniğe neden olurken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün aşı yaptıranlarda etkili olup olmadığına yönelik iddialara açıklık getirdi. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
"MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARI DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Havada asılı kalan damlacık çekirdeklerin solunmasıyla bulaşabileceği yönünde bu virüsle ilgili endişelerimiz vardı.
Henüz bulaşma yolu konusunda yeni varyantlar içinde kesin kanıtlar yok ancak hızlı bulaşması, yayılması nedeniyle böyle bir olasılığın arttığı kanaati var. Dikkate alınması gerekir, ciddi sıçramalar oldu virüsün varyantının olduğu ülkelerde. Hava yoluyla bulaşıyor gibi tedbir almakta fayda var" ifadelerini kullandı.
İNAKTİF AŞI OLANLAR BAĞIŞIKLIK KAZANDI
Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyleyen Özlü, "Bilinen mRNA aşılarının etkisiz kalacağı ve yeniden aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir kaygı var. Ama inaktif aşılarla ilgili daha rahatız. Bu aşı halen çalışıyor, şu an bu aşıyı yaptıran kişiler varyantlara karşı da bağışıklık kazanmış olacaklardır" diye konuştu.
"TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"
Prof. Özlü, "Hastalığı geçirenler de aşılanan kişiler de, pandemi bütünüyle kontrol altına alınıncaya kadar tedbirli ve dikkat etmesinde yarar var" dedi.