TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta FETÖ'ye ilişkin kara para aklama soruşturması yürütüldüğünü söyledi

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi'nin daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Şentop, Ruçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile görüştüğünü anımsattı.

Şentop, bu ziyaretin 6-7 Ocak 2021'de Rama'nın Türkiye'ye ziyareti ve imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın hemen akabinde gerçekleşmiş olmasının önemine değindi.

Bu tür üst düzey siyasi ziyaretlerin yol açıcı yönleri olduğunu belirten Şentop, "Bu ziyaretlerden sonra farklı düzeylerde bu ziyaretlerin kapsamında başka ziyaretler ve irtibatlar gerçekleşecektir. Arnavutluk kardeş ve dost ülkemiz bizim. Yaklaşık 30 yıldan beri çok yakın ilişkilerimiz ve her yıl, her geçen gün daha da artan sıcak münasebetlerimiz var her alanda. Bunların daha gelişmesi için de hep beraber gayret içerisinde olacağız. Bu konuda gerek Türkiye gerek Arnavutluk makamları bir kararlılık içerisindedir daima." diye konuştu.