Kırıkkale'de iki sene önceki cinayeti 'pencere' detayı aydınlattı

Kırıkkale'de 2019 yılında işlenen cinayeti jandarmanın dikkatini çeken 'pencere' detayı çözdü. Delice ilçesinde evinde oturan yaşlı bir adamı av tüfeği ile ateş ederek başından yaralayan şahsın, iki sene önceki cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı.

İLK SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Delice ilçesine bağlı Arbişli köyündeki evinin oturma odasında oturan A.İ.İ. (79), 4 Ocak günü saat 20.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından evinin penceresinden av tüfeği ile başından vurularak yaralandı. Olayın ihbar edilmesinin ardından jandarma tarafından başlatılan ve gece boyunca süren kapsamlı araştırmalar sonrasında olayın failinin Ankara'da ikamet eden ve iki gün önce köye gelen Y.H. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs köydeki ikametinde yakalanırken ilk sorgusunda da suçunu itiraf etti.

İKİ SENE ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede olayın aynı köyde 19 Kasım 2019 tarihindeki H.İ. isimli şahsın öldürülmesiyle birebir benzerlik taşıdığı görüldü. Elde edilen deliller sonrasında iki sene önceki olayın failinin de Y.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.