Son dakika haberi: Koronavirüs nasıl ortaya çıktı? Bilim insanlarından çarpıcı iddia

KOVID-19 YÜNNAN EYALETİNDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Dailymail"in haberine göre, bilim insanları, küresel ısınmanın yarasaların yaşam alanları olan ormanlara etkisi ve Kovid-19'un çıkışında tetikleyici olup olmadığını araştırdı. Bilim insanları, araştırma kapsamda, sıcaklık, yağış ve bulutluluk oranı gibi değerleri kullanarak dünyanın bir asır önceki bitki örtüsünün bir haritasını çıkararak, yarasaların dünya üzerindeki dağılımını ve farklı türde yarasaların yaşamak için ihtiyaç duydukları bitki örtüsü koşullarını inceledi.