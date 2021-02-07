CHP’den istifa etmişti, CHP’yi yerden yere vurdu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın yeğeni Esra Seba Oğul, iki ay önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamıştı. Oğul, istifa açıklamasında "Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemeyeceğime karar verdim" demişti. Esra Seba Oğul, bugün bir açıklama daha yaptı.

"DHKP-C'LİLERİN CENAZELERİNDE CHP'SİNİ TEMSİL FOTOĞRAFI VERİLİYOR"

Yine sosyal medya medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Oğul, şu ifadelere yer verdi:

"Bu nasıl bir zihniyet, 'Vatan elden gidiyor' diyoruz, 'Parti elden gidiyor' diyoruz. Taciz tecavüz diye insanlar bağırıyor. Atatürk'ün adını ağızlarına almayacaklarını ifade ediyorlar. Maraş katliamı günü Türkeş'in evine ziyaret ediyorlar. Terör örgütlerine ihale veriyorlar. Üç kuruşa Menemen belediyesini satıyorlar. Kurultaylarda mahallelerden başlayıp kendi adamlarını yerleştiriyorlar. Bir il başkanı partinin genel başkanını hiçe sayarak PM ve kadın kollarına müdahale ediyor. Belediyelerde kendi insanına sahip çıkan tanıyan yok. DHKPC'lilerin cenazelerinde CHP'sini temsil fotoğrafı veriliyor."

"SESİNİ ÇIKARAN OLURSA PARTİDEN İHRAÇ EDİYORLAR"

FETÖ'nün elebaşları ile vekillerin resimlerinin servis edildiğini söyleyen Oğul, "Boğaziçi'nde bizim çocuklarımızın itirazını fırsat bilip olayın provokatöre edilmesine destek veriliyor. Genel başkan yardımcıları ve eşrafı her türlü ihaleyi kendilerine kullanıp sonra millet aç sokak kan ağlıyor algısı yapıyor. Bütün çevrelerini çeşitli belediyelerden bankamatik yapıyorlar." dedi.

Sesini çıkaranların partiden ihraç edildiğine dikkat çeken Oğul; "Utanmadan trol hesaplarından ya da çıkarı olan insanlara yorum yaptırıp, 'Sen AKP'lisin' diyorlar. Yok böyle bir dünya kendinize gelin artık, bunları hepiniz biliyorsunuz. Beni bu şekilde ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Oğul sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vatan topraklarında yaşayan bütün çocuklar benim evlatlarım ve Atatürk'ün mirası olan bu vatanı parçalamak kimsenin haddi değil."