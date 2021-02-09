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Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet: "Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden kurtulduk” dedi.

: "’ın trol gazeteciliğinden kurtulduk” dedi.

, eski genel yayın yönetmenleri için çarpıcı bir itirafta bulundu. Gazetenin Siyaset Kulisi köşesinde Gazetesi’nin Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden kurtulduğu itirafı geldi. İşte Cumhuriyet’teki köşe yazısında yazan o cümleler...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.2.2021 18:28 ABONE OL
Cumhuriyet: Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden kurtulduk” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Siyaset Kulisi köşesinde bugün, SABAH yazarı Melih Altınok'ın köşe yazısına cevap verilirken, Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni Can Dündar için trol tanımlaması yapıldı.

"CUMHURİYET CAN DÜNDAR'IN TROL GAZETECİLİĞİNDEN KURTULDU"

Cumhuriyet'teki Siyaset Kulisi köşesinde, Dündar için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur" ifadelerine yer verildi. MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberleri ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar, 8 Şubat 2015 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olmuştu.

DÜNDAR'IN MİT TIRLARI İHANETİ

Cumhuriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptığı dönem Dündar, "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" ve "Devletin bittiği an" başlıklarıyla MİT tırlarıyla ilgili ihanet içeren haberleri manşetine taşımıştı. Dündar'ın MİT tırlarıyla ilgili manşetleri tepki toplamış, yasal işlem başlatılmıştı.

DÜNDAR'IN CUMHURİYET'İN DE TERÖR ÖRGÜTLERİ MANŞETLERDEYDİ

Ayrıca Dündar'ın yönetimindeki Cumhuriyet, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ile görüşmesi için Ahmet Şık'ı Kandil'e göndermişti. Cumhuriyet Gazetesi'nde Savcı Selim Kiraz'ın katleden terör örgütü DHKP-C'nin militanları ile bir de görüşme yayınlanmıştı.

Teröristlerle yapılan görüşmeyi "Cumhuriyet'e konuştular" diye sunulmuştu. Görüşmenin manşetteki başlığı ise "Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem" idi. Kısacası Dündar döneminde Cumhuriyet terör örgütlerinin yayın organı gibi olmuştu.

YILLAR SONRA TROL GAZETECİLİK YAPTIĞI SÖYLENDİ

Yıllar sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden firari Can Dündar hakkında "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur" ifadeleriyle itiraf gibi bir açıklama yapılmış oldu.

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Cumhuriyet: "Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden kurtulduk” dedi.
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