Polis arama yaparken içeri girip "Bende tütün var ister misiniz?" dedi

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Küçükbakkalköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerine girerek kontrol sağlayan Ataşehir İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri işyeri sahibi Ü.U'yu gözaltına aldı. Ardından iş yerinden arama yapan polis 7 kilo 350 gram bandrolsüz nargile tütünü, 9 kilo 650 gram kıyılmış tütün, 92 puro, 420 dolmuş makaron ve 12 bin 200 adet boş makaron ele geçirdi.

İŞ YERİ ZABITA EKİPLERİNCE MÜHÜRLENDİ

Ataheşir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinde kontrollerine devam ettiği sırada kapıya bir araç yanaştı ve gelen kişi polisleri çalışan zannedip; "Tütün ve makaron var, bakmak ister misiniz? " diye sordu. Polisler kendilerine tütün satmaya çalışan İ.A'yı gözaltına aldı. İ.A'nın aracında yapılan aramada; 63 koli Makaron, 153 kilo kıyılmış tütün, ve 700 puro ele geçirildi. İki şüpheliye adli işlem yapılırken iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.