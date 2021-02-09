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ve AFAD tarafından yapılan açıklamasına göre, açıklarında 4.4 şiddetinde bir meydana geldi. Derinliği 5.29 km olan deprem, 'in Urla ilçesi başta olmak üzere birçok yerinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi de İzmir'de hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün On İki Adalar olduğunu belirtirken şiddetini 4.3 olarak duyurdu. İzmir'den hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli paniğe kapılmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 10:56 Son Güncelleme: 9.2.2021 10:59 ABONE OL
Son dakika haberler: Ege Denizi'nde korkutan deprem... İzmir'den hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, saat 10.30'da gerçekleşen depremin şiddeti 4.4 olarak duyurulurken merkez üssünün Ege Denizi olduğu bildirildi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Urla ilçesi başta olmak üzere Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisini paylaştı. AFAD ayrıca, depremin 5.29 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de İzmir'de hissedilen depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Akdeniz'de On İki Adalar olduğunu kamuoyuna duyururken şiddetini 4.3 olarak bildirdi. Kandilli, depremin derinliğinin ise 5 km olduğunu açıkladı.

İZMİR'DE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 ŞUBAT 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anbean güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye'nin neresinde, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haberler: Ege Denizi'nde korkutan deprem... İzmir'den hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
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