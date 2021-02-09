Son dakika haberi: Pandemide artış gösteren elektronik sigara kullanımı ile ilgili hayati uyarı

"SİGARA İÇENLER KORONAVİRÜSÜ DAHA AĞIR ATLATIYOR"

Koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatışları sigara içen kişilerin oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, "İnsanlar 'arkadaşım sigara içiyor, bakalım koronavirüs bulaşacak mı?' diye düşünüyorlar. 'Enfeksiyon kaptı ama ölmedi, sigara içenler ölmüyor' diye yanlış bir algıya kapılıyorlar. Türkiye'de zaten koronavirüse bağlı ölümler yüzde 1'in altında. Bu bakış açısı bizim psikolojik bir yanılsamamız. Yoğun bakımlara baktığımızda bunların büyük bir kısmını sigara içenler oluşturuyor. Sigara içenler çok daha fazla hasta oluyorlar. Yoğun bakımları görüyoruz sigara içenler hastalığı çok daha ağır geçiriyorlar. Sigara içenler koronavirüsten çok daha fazla hayatını kaybediyor" dedi.

"BU MADDE HEM VÜCUDA HEM KESEYE ZARARLI"

Elektronik sigaranın normal sigaraya göre masum gösterildiğini söyleyen Ergün Akşahin, "Elektronik sigara kullanımını kesinlikle onaylamıyorum. 'Sigarayı bırakamıyorum' diyenlere inanmayın. Bırakmak istedikten sonra kolay. Sigarayı bırakalı 15 yıl oldu. Nefes alışım, yemeklerin tadına kadar her şey değişti" diye konuştu. İclal Saraçoğlu adlı bir diğer vatandaş koronavirüs nedeniyle bu dönemde sigarayı bırakmak gerektiğini ifade etti. Sigaranın her türlüsüne karşıyım diyen Abdurrahman Peçenek, "Bu madde vücuda zarar veriyor, keseye zarar veriyor. Hiçbir şekilde faydası olmayan bir madde. 58 yaşındayım ve bu zamana kadar hiç sigara kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum" dedi.