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AK Parti İl Başkanı İba’dan açıklama: Biz de izliyoruz

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, öğrencileri için yaptığı paylaşımla ilgili büyük tepki çeken İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’la ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kamuoyu ile birlikte biz de dikkatlice izliyoruz” dedi.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Giriş Tarihi: 10.2.2021 18:54 ABONE OL
AK Parti İl Başkanı İba’dan açıklama: Biz de izliyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Edirne İl Başkanı Belgin İba, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabında kullandığı, "Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz, bilin istedim" sözleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İba, yazılı açıklamasında Kılıç hakkında soruşturmanın açıldığını hatırlatırken; "Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında, devletimizin ilgili kurumları, başta Trakya Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere gerekli açıklamaları yapmış ve konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. Kamuoyu ile birlikte bizler de dikkatlice izliyoruz" diye konuştu.

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AK Parti İl Başkanı İba’dan açıklama: Biz de izliyoruz
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