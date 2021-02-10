Son dakika haberi: Pendik’te korkunç olay! Anneyi 2 çocuğunun gözü önünde silahla vurdu

Son dakika haberine göre; Pendik'te iki çocuk annesi kadın, eşinin abisi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde ayaklarından silahla vuruldu.

Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Turuncu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Nurşen A.'nın kaldığı eve eşinin abisi geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.