AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: “Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız”

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongrede yaptığı konuşmada gençlere yönelik önemli mesajlar veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu sizlerle birlikte gerçekleştirecek ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak her projeye takoz olan muhalefete rağmen biz; uzaya gidecek, şehir hastaneleri inşa edecek, milletimizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçireceğiz." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'yi iç karışıklık, çatışma ve gerileme sürecine sokmak isteyenlere vatansever gençlerimiz geçit vermeyecek." diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Suni gündemlere kapılmayan, ülkesi için yeni hayaller kuran, kapalı kapılar ardında alınan kararlara teslim olmayan şuur, özgüven ve adanmışlığa sahip gençlerimiz olduğu sürece bu davanın sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

ŞENOCAK: "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK GENÇ NESİL, SİZLERSİNİZ"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Hamdolsun, ilçe kongrelerimizi başarılı bir şekilde nihayete erdirdikten sonra Gençlik Kolları Kongremizi de başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Genç kardeşlerim; sizlerin coşkusu, heyecanı, enerjisi bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Çok zor zamanlardan geçtik ama her zaman şuna inandık; bizim arkamızda, sağımızda ve solumuzda, 39 ilçemizin tamamında AK Gençlik var. Varlığınızla Türkiye'nin bugünlerine güç katan, yarınları için de güven veren gençlik, sizlersiniz. Biz sizlerle beraber daha çok yollar yürümeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

ŞENOCAK: "MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ SÜSLEYEN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Genç neslin, hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağını vurgulayan Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği istikamet doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. İşte bu nedenle, her geçen gün daha fazla çalışmalı, yarınlar da daha güçlü olmak zorundayız. AK Parti'mizin iktidarı dönemlerinde, milletimizin hayallerini süsleyen projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Birilerinin hayallerinin dahi erişemediği projelere imza attık. İşte bunlardan biri de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye'nin Uzay Vizyonu'dur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşmenin hızla artığı bu çağda, uzay çalışmalarının Türkiye'nin geleceği için fevkalade önem arz ettiği bu projeye katkı sunmak bir yana tebrik etmeye bile yanaşmayan muhalefet, karalama kampanyası yürütüyor. Türkiye'nin kalkınmasına yönelik her projeye, her fikre takoz olan bu zihniyete karşı biz; uzaya gidecek, yeni şehir hastaneleri inşa edecek, milletimizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

KAYA: "VATANSEVER GENÇLERİMİZ, MÜSTEMLEKE ZİHNİYETLERİNE GEÇİT VERMEYECEK"

Konuşmasında, bu ülkenin birliği için şehadete yürüyen gençlere dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışmasına giriştiği gece, özellikle gençlerimiz sokakta hainlere geçit vermedi. Bu vesileyle Abdullah Tayyip Olçok'u, Mahir Ayabak'ı, Onur Ensar Ayanoğlu'nu ve tüm genç şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülke, henüz 15 yaşında şehadete yürümüş gençler sayesinde dimdik ayaktadır. Gençler, önümüzdeki 2023 ve 2024 seçimlerinde yeni zaferler elde etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam etmeliyiz. Çünkü birileri, Türkiye'yi gençlik hareketleri üzerinden karıştırmak istiyor. Bu müstemleke zihniyeti, geçmişte Gezi olaylarında kurguladıkları kirli senaryolarını bugün Boğaziçi eylemleri üzerinden tekrar sahnelemeye çalışıyor. Türkiye'yi iç karışıklık, çatışma ve gerileme sürecine sokmak isteyenlere geçit vermemek için, vatansever gençlerimize büyük iş düşmektedir." dedi.

DEMİRÖZ: "DÜŞÜNÜN, ÜRETİN, ÇALIŞIN, DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise şunları söyledi; "Gençlerimizin çalışmalarını yakından takip ediyor, sizden ilham almaya devam ediyoruz. Bir ülkenin gelişimi ve selameti için genç nüfus ne kadar önemliyse, bir parti için de gençlik teşkilatları o kadar önemlidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız gençlik teşkilatından bugünlere gelmiştir. İstanbul'umuzun İl Başkanı da gençlik teşkilatı temellidir. İşte iki güzel örnek. Genel Başkanımız bize, 'Gençlik kollarının çalışmalarına gereken mali ve idari desteği verin' şeklinde açık talimat vermişti. Biz de bugüne kadar gençlerimizin hiçbir talebini geri çevirmedik. Siz yeter ki düşünün, üretin, çalışın biz size gereken desteği sağlamaya hazırız."

VARANK: "DAVAMIZIN PAROLASI: ŞUUR, ÖZGÜVEN VE ADANMIŞLIKTIR"

Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın arkasında sizin gibi dimdik duran bir gençlik olduğu sürece bu davanın sırtı yere gelmez. Bu vesileyle bu davaya katkı sunan, ülkemizin dört bir yanındaki genç kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu davanın parolası belli; şuur, özgüven ve adanmışlık. Bu nedenle suni gündemleri bir kenara bırakıp, ülkemiz ve milletimiz için faydalı işler yapmaya odaklanmalı, üstlendiğimiz misyonun sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmeliyiz. Eğer dünümüz bugünümüzle aynıysa, dertlere derman olamıyorsak, yaptığımız işi en iyi şekilde yapamıyorsak, muhtaca uzanan ilk yardım eli bizim elimiz olmuyorsa işte o zaman bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. İşte bu durumda eksiklerimizin, yanlışlarımızın, hatalarımızın farkında olacak, kim olduğumuzu tekrar hatırlayacağız. Bizim sahip olmamız gereken şuur işte budur. Kendinizi asla küçümsemeyin. Bir yiğit çıkar, bu ülkenin ve nice milletlerin kaderini değiştirir. İşte bu bizim asla kaybetmememiz gereken özgüvendir. AK Parti'de siyaset yapmak, diğer partilerden çok farklıdır. Çünkü AK Parti; çalışanların, üretenlerin, kararlı olanların, bir vizyon ortaya koyanların partisidir. Kapalı kapılar ardında alınan kararlara, masa başında kurgulanan senaryolara, puslu havaları fırsat bilenlerin tehditlerine teslim olmadan, milletin değerlerini yüceltmek uğruna dimdik ayakta duranların partisidir. Sizler; bu ülke için hayal kuran, o hayale inanan ve o hayalin peşinde koşanlarsınız. İşte bizi farklı kılan bu adanmışlıktır." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKGÜMÜŞ: "GENÇLERİN GÖNÜL VERDİĞİ DAVA TOPLUMDA HÂKİM OLUR"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "AK Parti güçlü kadrolarıyla, maraton koşusuna ara vermeden devam edecektir. Bizim gayretimiz asla sona ermeyecek. İlkelerimiz için, milli ve manevi değerlerimiz için, davamız için son nefesimizi verinceye kadar mücadele edeceğiz. Gençler bu mücadelenin her zaman öncüsü olacak. 'Gençsin Önde Yürü, İnandığın Yolda Yürü' temasıyla gerçekleştirdiğimiz gençlik kolları kongrelerimizin ardından yenilenen, tazelenen ve daha da güçlenen gençlik teşkilatlarımızla Türkiye'nin gücüne güç katmaya, hem milletimize hem de dünya mazlumlarına umut olmaya devam edeceğiz. Bir davaya, bir fikre, bir ideale gençler gönül vermişse, o dava toplumda hâkim olur. Hakk'ın rızasını kazanmak gayesiyle bu ülkeye, bu millete ve Ümmet-i Muhammed'e hizmet etme şuuruna sahip siz gençlerimizle bu dava uzun yıllar varlığını ve gücünü koruyacaktır inşallah."

TOMAKİN: "KONGREMİZ, YENİ BİR SIÇRAYIŞIMIZIN MİLADI OLACAK"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ise şunları söyledi; "18 yıldır milletin gönlünde taht kuran, girdiği her seçimde zaferle olduğu kadar tevazuuyla da yükselen AK Parti'nin bir mensubu olarak burada sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. Kongremizi, tazelenmenin yenilenmenin ve tüm yorgunluklarımızı geride bırakarak yolumuza aşk ve heyecanla devam etmenin imkânı olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 6. İl Gençlik Kolları Olağan Kongremiz, iyiden daha iyiye, güzelden daha güzele sıçrayışımızın miladı olacaktır."

AK Parti İstanbul 6. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, tekrar seçildi.