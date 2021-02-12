Evsiz çifte devlet protokolü

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan 'Kimse dışarıda kalmasın misafir edelim' projesi kapsamında yerleştikleri otellerde tanışan

Merve Yılmaz ve Hüseyin Çetin çiftinin geçen hafta Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı tarafından kıyılan nikahla evlenmesinin ardından bu kez Duygu Ünlü ve Uğur Turan çifti, Vali Ali Yerlikaya'nın evsizlerin misafir edildiği otelleri ziyareti esnasında evlenmek istediklerini dile getirdi. Vali Yerlikaya'nın talimatıyla çifttin nikah akdinin yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri Nikah Salonu'nda yapılan törenle dünya evine girdi.

Çiftin nikahını Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan kıydı. Fatih Kaymakamı Kaan Peker'in de katıldığı çiftin nikah şahitliğini ise AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Serap Yaşar ile İffet Polat ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Nikâh akdi İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından yapılan nikah duası ile sonlandı. Program çerçevesinde çifte Fatih'te evi tutuldu ve eşyaları yerleştirildi

BİN 737 EVSİZ MİSAFİR EDİLİYOR

İstanbul Valiliği tarafından 2019 yılında kış mevsiminde başlattığı 'Kimse dışarıda kalmasın misafir edelim' projesi kapsamında Valilik koordinasyonu ve ilçe kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma Vakıfları imkanlarıyla 39 ilçede 65 otel ile anlaşma sağlandı. Istanbul'daki evsizleri misafir etmek için bin 939 kişi kapasiteli konaklama imkanı temin edildi. 12 Şubat itibariyle 51'i kadın bin 677 erkek olmak üzere toplam bin 737 evsize otellerde barınma imkanı sunuldu. Otellerde misafir edile evsizlere başta sağlık olmak üzere, yemek, kıyafet ve diğer temel ihtiyaçları karşılanıyor.