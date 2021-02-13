Son dakika: Kadir Topbaş için peş peşe taziye mesajları!

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İBB eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul'a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun; İstanbul'umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; İstanbulumuza hizmet eden, eserler kazandıran Kadir Topbaş abi Hakk'a yürüdü. Ailesine, İstanbulumuza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun...





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla; Kıymetli abim, hemşehrim Kadir Topbaş'ın vefatı bizleri derinden üzdü. İstanbul'a ve Artvin'e yaptığı sayısız hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi - Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan; "Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Partimiz bünyesinde milletimize önemli hizmetleri olmuş olan kıymetli Kadir Topbaş Beyefendiye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; İstanbul beyefendisi, gönül insanı Kadir Topbaş ağabeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; İstanbulumuza çok değerli hizmetlerde bulunan Büyükşehir eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; İstanbulumuza unutulmayacak eserler kazandıran, uzun yıllar birlikte çalıştığımız eski İBB Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım; Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabb'imden kendisine rahmet diliyor, ailesinin ve sevdiklerinin acılarını paylaşıyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.





Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler; "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde uzun yıllar boyunca önemli hizmetlere imza atan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.





Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; Kendisinden çok şey öğrendiğimiz İstanbulumuzun ve hepimizin Kadir Ağabeyi İBB önceki dönem başkanımız Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımızdan İstanbul Beyefendisi, kıymetli Ağabeyimiz Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet, makamı âli olsun.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim; İstanbul'un Kadir ağabeyi, İstanbul'daki sayısız eser ve hizmette imzası bulunan, geçmiş dönem İBB Başkanımız Kadir Topbaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah.



Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Bakan ve Genel Müdür olarak birlikte önemli projeler yürüttüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Önceki Dönemler Başkanımız Kadir Topbaş'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak; İBB Önceki Dönem Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun.



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. İstanbul'a yapmış olduğu hizmetleri unutmayacağız. Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim.



AK Parti İstanbul Milletvekili E. Sare Aydın; Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. İstanbul'a yapmış olduğu hizmetleri unutmayacağız. Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim.



61. ve 62.T.C. Hükümetlerinde Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur; İBB önceki dönem Belediye Başkanımız, birlikte güzel çalışmalar yaptığımız Kadir Topbaş abimiz HAKKIN rahmetine kavuştu. ALLAH rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. İstanbul'lular onu hizmetleriyle anacaktır. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu:"Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "İstanbul'un Kadir ağabeyi, İBB ve Beyoğlu Belediyesi Eski Başkanımız Kadir Topbaş, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbullulara başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Kendisinden çok şey öğrendiğimiz İstanbulumuzun ve hepimizin Kadir Ağabeyi İBB önceki dönem başkanımız Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim"



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: "Eski İBB Başkanımız, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir ağabeyimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah."



AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: "Kadir Topbaş Başkanımıza Allah rahmet eylesin. Ailesine ve dostlarına da sabır dilerim."

Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız; "Ebediyete irtihal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş'a Cenab-ı hakk'tan rahmet diliyorum. Ailesine , yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum." Mekanı Cennet olsun.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; Bir süredir Covid-19 hastalığı ile mücadele eden, 13 yıl boyunca İstanbul Belediye Başkanlığı görevini icra etmiş Kadir Topbaş Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kendisine Cenab-ı Hâkk'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.