Son dakika haberi: Serbest bırakılan 15 Türk denizcinin 6'sı Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Son dakika haberleri... Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında Mozart isimli gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

"EN YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER"

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren TRT Haber'de gemicilerle ilgili son durumu anlattı:

"Sağlık durumları gayet iyi, aileleriyle telefonda görüştüler. Vatandaşlarımızı iyi görmek bize teselli verdi, en yakın zamanda Türkiye'ye dönecekler. Diğer 9 denizciyle de gün içinde görüşeceğiz."

NE OLMUŞTU?

23.01.2020 tarhinde Gine Körfezi'nde Nijerya açıklarında MV MOZART isimli konteyner gemisine korsanlar saldırmış, 15 Türk personeli kaçırılmıştı. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş, gemide kalan 3 Türk personel Gabon, Port-Gentil limanına demirlemişti.

Saldırıdan kurtulan 3 Türk personel Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan Türkiye'ye dönmüştü.